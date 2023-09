Sem Gil e Bruno Méndez, Corinthians pode ter linha defensiva inédita contra o Grêmio

Já na lateral direita, a tendência é que Léo Mana seja mantido no time. No entanto, mesmo que Fagner, recuperado de lesão na panturrilha e preservado da viagem a Fortaleza para a sequência de duelos do Timão, seja o escolhido, o quarteto defensivo corintiano continuará sendo inédito.

Como não entra em campo há exatamente um mês, a condição física e falta de ritmo jogam contra o veterano de 34 anos. A última partida dele foi a derrota por 2 a 0 para o São Paulo, na eliminação alvinegra na Copa do Brasil.

Fábio Santos pode voltar ao time titular do Corinthians

A mesma estratégia utilizada com Fagner foi implementada também com Fábio Santos, que ficou em São Paulo para o tratamento de uma lordose. Caso esteja recuperado, o camisa 6 deve retornar à equipe no jogo contra o Grêmio, pois é o titular da posição com Luxemburgo.

Além disso, o reserva imediato na posição, Matheus Bidu, não tem tido boas atuações. Contra o Fortaleza, ele sofreu na marcação, cometeu um pênalti e falhou no segundo gol do Leão do Pici. Outra opção para o setor é o jovem Victor Meer, de 19 anos, ou a improvisação de Caetano, para fazer uma função semelhante à de Bruno Méndez quando este atua pela direita.

Assim, caso Vanderlei Luxemburgo opte por escalar Léo Mana (Fagner), Lucas Veríssimo, Caetano e Fábio Santos como titulares, o Corinthians terá uma linha defensiva ainda não utilizada na temporada.