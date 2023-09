Com derrota do Botafogo, Palmeiras tem "rodada perfeita" no Brasileirão

A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro se encerrou neste sábado e foi perfeita para o Palmeiras. Além de vencer sua partida contra o Goiás, o Verdão viu o líder Botafogo e seus rivais diretos na briga pelo título tropeçarem.

Antes mesmo de entrar em campo na última sexta-feira, a rodada já estava caminhando bem para a equipe palestrina. Na quarta-feira, o Flamengo, que estava apenas dois pontos atrás, foi superado pelo Athletico-PR por 3 a 0, na Ligga Arena. Um dia depois, foi a vez do Grêmio, que estava empatado com o Rubro-Negro, perder para o Bragantino, por 2 a 0 no Nabi Abi Chedid.

O Palmeiras não fez um grande jogo contra o Goiás na sexta-feira, no Allianz Parque. Conquistou uma vitória magra por 1 a 0 com um gol marcado por Breno Lopes no apagar das luzes, mesmo jogando com um a mais desde os 30 minutos do segundo tempo. Porém, de qualquer forma, o resultado deixou a equipe alviverde com 44 pontos.