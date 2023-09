Carlos Sainz garante pole position em Singapura; Verstappen cai no Q2 e largará em 11º

CARLOS SAINZ TAKES BACK-TO-BACK POLES!@Carlossainz55 lights up the streets of Marina Bay to take his second pole in a row for @ScuderiaFerrari!#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/FxNCb2uTSc

Lando Norris (4º), Lewis Hamilton (5º), Kevin Magnussen (6º), Fernando Alonso (7º), Esteban Ocon (8º), Nico Hulkenberg (9º) e Liam Lawson (10º) são os outros pilotos que largarão nas primeiras posições no Circuito Urbano de Marina Bay.

A grande surpresa do dia ficou por conta da eliminação de Max Verstappen ainda no Q2. O atual bicampeão mundial acabou sendo atrapalhado por uma bandeira amarela causada por Pérez, seu companheiro, que acabou rodando. O holandês não conseguiu melhorar seu tempo no fim e largará na 11ª posição.