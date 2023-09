Capitão do sub-20, zagueiro ganha espaço nos treinos do Corinthians

A última impressão de João Pedro no sub-20, porém, não foi positiva. O jovem cometeu pênalti e foi facilmente superado pelos atacantes adversários na goleada do Fluminense sobre o Corinthians, nas quartas de final da Copa do Brasil da categoria.

Na manhã deste sábado, Tchoca desfalcou o time de Danilo no confronto contra a Portuguesa para treinar com o elenco profissional no CT Dr. Joaquim Grava.

Nesta temporada, no sub-20, o beque possui 23 jogos e dois gols anotados. No profissional, Tchoca foi relacionado para cinco partidas, mas não entrou em campo em nenhuma oportunidade.

Veja os jogos em que Tchoca foi relacionado no profissional:

28/6/2023 - Corinthians 3 x 0 Liverpool-URU (Copa Libertadores)

11/7/2023 - Corinthians 1 x 0 Universitario-PER (Copa Sul-Americana)