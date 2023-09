Botafogo-SP finda jejum, bate Atlético-GO e volta a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro

O duelo foi acompanhado por 1.794 torcedores, o terceiro pior público do Botafogo-SP na Série B.

Com o resultado, o Pantera segue na 12ª colocação da tabela de classificação, mas com 38 pontos conquistados. O Dragão, por sua vez, estaciona nos 44, ainda rondando o meio da tabela.

Na próxima rodada, o time de Marcelo Chamusca visita o Tombense, às 18h (de Brasília) do sábado seguinte. A equipe comandada por Jair Ventura, por sua vez, recebe o Criciúma em Goiânia, às 21h30 da sexta-feira.

Sampaio Corrêa x Chapecoense

No outro jogo das 17h da Série B, o Sampaio Corrêa recebeu a Chapecoense e venceu por 2 a 0. No Maranhão, Neto Paraíba e Ytalo anotaram os gols do triunfo mandante.

Os dois times brigam contra a zona de rebaixamento da competição nacional. O Sampaio ganhou fôlego e alcançou a marca de 31 pontos conquistados, contra 27 da Chape ? primeira equipe dentro da zona da degola.