Botafogo é derrotado pelo Atlético-MG e vê vantagem para o Palmeiras diminuir no Brasileirão

Líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo amargou a segunda derrota seguida no torneio, contra o Atlético-MG. Neste sábado, o Fogão pouco criou e perdeu para o Galo por 1 a 0, neste sábado, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 23ª rodada.

Em um jogo ruim tecnicamente, o Botafogo praticamente não criou. Everson não fez uma grande defesa em todo o jogo. A principal intervenção do goleiro do Atlético-MG foi quando Júnior Santos não conseguiu dominar a bola como gostaria, logo no começo do jogo. No fim, o Fogão teve um gol anulado.

Embora não tenha tido uma noite muito inspirada, o Atlético-MG foi superior ao Botafogo e criou mais, primeiramente em bola parada. O gol de Paulinho foi um prêmio ao jogador que mais buscou pelo time mineiro.