Auxiliar do Fluminense aponta "erro duplo" da arbitragem em lance contra o Vasco

"Uma falta difícil para a arbitragem no campo dada a velocidade do lance, mas com todos os recursos que nós temos à disposição para qualificar o jogo, o VAR não pode deixar de analisar o lance com critério. Há tanto uma carga nas costas do Cano, mas principalmente há um pisão no calcanhar do Cano que é um lance faltoso. Por isso que ele sai, na sequência do lance, pulando de dor", analisou.

Cano deixou o Nilton Santos com dificuldade de andar e, calçando chinelos, mostrou as sequelas do lance: um corte em seu calcanhar esquerdo. O auxiliar de Fernando Diniz questionou a postura de Raphael Claus e usou o estado do seu jogador como uma demonstração de que não houve simulação.

"Quem tiver a oportunidade de ver a imagem do calcanhar do Cano vai ver que ali não tem simulação. E se não tem simulação, talvez a arbitragem deveria ter feito, como fez no segundo tempo, no lance em uma disputa área entre o Martinelli e o Vegetti. O Vegetti cai e seria uma oportunidade da gente contra-atacar, só que o Claus para o lance. Por que ele não procedeu da mesma forma no primeiro tempo? Eu não vou cobrar o Vasco para um lance de Fair Play, mas vou cobrar a arbitragem e o VAR por um erro duplo", disse.

Com a derrota, o Fluminense ficou com a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos. Na próxima rodada, o Tricolor Carioca enfrentará o Cruzeiro, na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.