Arthur e Adrielson conquistam o título do Circuito Brasileiro vôlei de praia

A dupla ainda pode ter mais razões para comemorar no final de semana. Ainda no sábado disputam a semifinal do evento na capital cearense. Eles enfrentam Vitor Felipe e Renato por um lugar na decisão deste domingo.

"Este título é fruto de um trabalho muito intenso e árduo que fazemos. Nós queremos sempre estar bem um com o outro dentro e fora de quadra, é uma parceria sólida. E estamos conseguindo alcançar isso. Nosso objetivo maior era esse título da temporada", completou Adrielson.

Fernanda/Karol e Léo Vieira/Matheuszinho ficam com o título do aberto em Fortaleza

Antes da definição do título da temporada para Adrielson e Arthur, o público presente na arena montada na Praia de Iracema acompanhou a decisão do Aberto. No feminino título inédito para Fernanda e Karol que venceram Juliana Simões e Carol Goerl por 2 sets a 1, com parciais de 21/13, 13/21 e 15/12. A dupla formada pelas jovens de 22 anos tinha conquistado um bronze em Itapema (SC) e a prata em Saquarema (RJ), e desta vez conseguiu subir no lugar mais alto do pódio.

"A gente bateu na trave em outras etapas, e agora aqui em Fortaleza conseguimos o título, é uma sensação incrível. Fortaleza estava muito calor durante todos os jogos, tivemos partidas duríssimas, decididas no tie-break. Agora vamos disputar o TOP 12 em Fortaleza, cidade que eu moro, ou seja, será uma competição em casa, estou muito animada", avaliou Fernanda.

No masculino Léo Vieira e Matheuszinho saíram do Qualifying e conquistaram o título com vitória na decisão sobre Bruno e Luciano por 2 sets a 1, com parciais de 19/21, 21/14 e 15/10. Foi o segundo ouro da dupla em um Aberto na temporada.