Alison Piu dos Santos fica em quarto lugar na final da Liga Diamante

"Vamos brincar um pouco e aproveitar a oportunidade para se divertir", afirmou.

Alison entrou na final com o quarto melhor tempo de 2023 entre os finalistas, com 47s38. Ele disputou apenas duas etapas da Liga Diamante, sendo segundo colocado em Mônaco (47s66), no dia 21 de julho, e terceiro em Zurique (47s62), em 31 de agosto. Com isso, somou 13 pontos e garantiu a sétima e última vaga para a final.

Campeão mundial do Oregon-2022 e bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, Piu ficou em quinto lugar no Mundial de Budapeste, na Hungria, em agosto, sentindo falta de ritmo de competição pelos problemas físicos enfrentados.

"Voltamos da Europa para avaliar as possibilidades de o Alison disputar a final do evento. Fizemos alguns treinos no Centro Olímpico de Treinamento de Chula Vista, condado de San Diego, onde concluímos que estava bem para a final", disse o treinador Felipe de Siqueira da Silva. "Ele vai fazer a preparação final para os Jogos Pan-Americanos de Santiago no Brasil".

Para o treinador, o ano de 2023 foi muito atípico, em função da lesão e da cirurgia sofridas por Piu, em fevereiro. "A preparação foi muito curta, metade do tempo que nós normalmente fazemos para grandes competições", comentou. "Ele mostrou que está bem e poderá fazer uma preparação mais consistente para 2024".