Abel Ferreira sai em defesa de Breno Lopes após comemoração polêmica: "Emoções fazem parte do futebol"

Na entrevista coletiva após o duelo, Abel Ferreira saiu em defesa de seu comandado.

"Já fui expulso algumas vezes por não controlar minhas emoções. Se bem que acho que agora está bem diferente, estou melhor nesse aspecto. As emoções fazem parte do futebol. Isso é o mais importante: o apoio dos nossos torcedores. Ele fez o gol da vitória, era isso que precisávamos. Não é um jogador que tem atuado tanto quanto queria, mas tem seu nome marcado na história do clube. Eu confio, gosto e tem gol", disse o português.

"Precisamos dos nossos torcedores sempre. Sabem que temos um elenco bem curto e precisamos que eles nos ajudem", completou o técnico.

Weverton, Luan e demais líderes do elenco logo tiveram a percepção do que estava acontecendo e tentaram abafar a situação, contendo o atacante e chamando o resto dos jogadores para uma comemoração conjunta.

Na próxima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai até Porto Alegre para enfrentar o Grêmio, às 21h30 (de Brasília) da quinta-feira. O Goiás, por sua vez, recebe o Flamengo no Estádio da Serrinha, no dia anterior, às 19h.