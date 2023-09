XV de Piracicaba volta a vencer Juventus e confirma vaga na semifinal da Copa Paulista

O XV de Piracicaba é o primeiro semifinalista da Copa Paulista. Nesta sexta-feira, o time de Piracicaba voltou a vencer o Juventus, por 1 a 0 e garantiu a vaga nas semis, com 3 a 0 no placar agregado. Maikon Aquino marcou o gol do jogo que aconteceu no Estádio Barão de Serra Negra.

FIM DE JOGO NO BARÃO! VITÓRIA DO XVZÃO!