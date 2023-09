Weverton defende Breno Lopes após provocação à torcida: "Desabafou"

Após o "desabafo" de Breno Lopes, a Mancha Verde, principal organizada do Palmeiras, entoou o seguinte cântico: "Ô Breno Lopes, preste atenção, muito respeito com a camisa do Verdão". O atacante, irritado, não quis falar com a imprensa, embora tenha sido o herói da noite, e foi acalmado pelo técnico Abel Ferreira na saída de campo.

Com o resultado, o Palmeiras reduziu a vantagem do Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro para sete pontos, porém, o Glorioso entra em campo neste sábado, contra o Atlético-MG, fora de casa, e pode retomar a antiga diferença de dez tentos.

"Temos que somar nossos pontos. O Botafogo tem uma grande vantagem, precisamos ser sinceros e realistas com as coisas. Estão fazendo um grande campeonato. Cabe a nós tentarmos somar o máximo de pontos possíveis para, quando chegar em novembro e dezembro, a gente ver o que acontece com o campeonato. A vantagem do Botafogo ainda é muito grande", completou Weverton.