Veja números de Diego Aguirre em sua passagem pelo Santos

O técnico Diego Aguirre foi oficialmente demitido do comando do Santos nesta sexta-feira. O treinador de 58 anos ficou apenas cinco jogos no comando da equipe e sofreu para conquistar bons resultados.

Com uruguaio no banco de reservas, foram quatro derrotas e uma vitória, gerando apenas 20% de aproveitamento. Com isso, ele obteve os piores números entre todos os treinadores do clube desde que Andres Rueda assumiu a presidência, em 2021.