Vasco x Fluminense: confira onde assistir, prováveis escalações e mais detalhes sobre o clássico pelo Brasileiro

Vasco da Gama e Fluminense se enfrentam na tarde deste sábado, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico carioca será realizado no estádio Nilton Santos, o Engenhão, e a bola rola a partir das 16 horas (de Brasília).

Onde assistir: A transmissão do clássico carioca fica por conta do Premiere, no pay-per-view.

O confronto colocará frente à frente equipes com objetivos bastante distintos na competição. Enquanto o Cruzmaltino segue no Z4 lutando contra o rebaixamento, o Tricolor carioca entrará no G4 em caso de vitória.