Vasco pede, e CBF confirma duelo com o São Paulo em São Januário pelo Brasileirão

A partida entre Vasco e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, que seria em Brasília, no Mané Garrincha, voltará para São Januário. A decisão foi tomada após a liberação do público no estádio vascaíno e a alteração já consta no site oficial da CBF.

O Gigante da Colina conseguiu a liberação para sua torcida poder frequentar São Januário em dias de jogos após a assinatura de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Com o aval da Justiça Estadual, o acordo foi aprovado e a punição foi encerrada.