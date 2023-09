Tottenham fatura dois prêmios da Premier League no mês de agosto; confira

What a start to life with @SpursOfficial! ?

Your @EASPORTSFC Player of the Month for August is @Madders10!#PLAwards pic.twitter.com/S5u3bhdcL8

? Premier League (@premierleague) September 15, 2023

Atual segundo colocado da Premier League com 10 pontos em quatro rodadas - três vitórias e um empate - o Tottenham de James Maddison e Ange Postecoglou só fica atrás do City, que tem 100% de aproveitamento. Os Spurs voltam a campo neste sábado, às 11 horas (de Brasília), em casa, onde enfrentam o Sheffield United.