Tiquinho Soares ganha tempo em recuperação no Botafogo para voltar a ficar 100%

Classificação e jogos Brasileirão

Com a parada do Campeonato Brasileiro para a Data Fifa, Tiquinho Soares teve tempo para trabalhar fisicamente. Com isso, o artilheiro volta a ser a principal esperança alvinegra de gols para a sequência da temporada.

Tiquinho Soares tem 13 gols, sendo o principal artilheiro do Campeonato Brasileiro.