Time Brasil abre 2 a 0 contra Dinamarca na Copa Davis e fica a uma vitória da classificação

Wild disse estar feliz por conquistar sua primeira vitória na Copa Davis. "Estou muito feliz com a minha performance, ainda mais que é a minha primeira na Davis, o que a torna ainda mais especial. Me senti completamente motivado com a vitória do Monteiro e isso me deu mais força em quadra, foi uma energia incrível. Agora vamos atrás do terceiro ponto amanhã para definir o confronto", afirmou.

Com a vantagem, o Time Brasil precisa de apenas mais uma vitória para garantir a vaga na próxima fase da Copa Davis. Ainda assim, mesmo com os bons resultados, Jaime Oncins, capitão do Time Brasil, explicou que não tem nada definido no confronto.

"Claro que é importante sair com 2 a 0, mas ainda não ganhamos nada aqui. Já conversamos um pouco para mantermos o foco e não sabemos o que o time da Dinamarca vai fazer com a dupla. Pode ser que eles mudem. Então, temos que nos preocupar muito com a nossa preparação", disse.

A partida de duplas abre a programação deste sábado (16), a partir das 7 horas (de Brasília). Rafael Matos e Felipe Meligeni enfrentam a dupla Johannes Ingildsen/Christian Sigsgaard.

Em seguida, os Thiagos voltam às quadras. Wild duela com Rune, enquanto Monteiro joga com Holmgren. Todas as partidas terão transmissão ao vivo pela CBT TV, canal da Confederação Brasileira de Tênis no YouTube.