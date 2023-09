Taremi faz golaço, Porto vence Estrela Amadora e assume liderança provisória do Português

Abrindo a quinta rodada do Campeonato Português, o Porto visitou o recém-promovido Estrela Amadora fora de casa e saiu com uma vitória por 1 a 0. No Estádio José Gomes, os Dragões venceram com um golaço do atacante Mehdi Taremi, nesta sexta-feira.

O resultado levou o Porto para a liderança provisória da competição, com 13 pontos. Boavista e Sporting são as únicas equipes que podem alcançar e ultrapassar o líder na rodada.

Ao contrário do que se esperava, o Estrela Amadora fez jogo duro contra o Porto e deixou a partida aberta até os instantes finais. Aos 28 minutos, o zagueiro Pepe desarmou o adversário no meio do campo e fez lançamento para Taremi no ataque. O iraniano deu um rolinho no marcador e acertou belo chute cruzado para abrir o placar.