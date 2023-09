Sporting x Moreirense: saiba onde assistir e mais detalhes sobre o confronto pelo Campeonato Português

O Sporting segue entre os líderes do Campeonato Português. Os Leões voltam a campo neste domingo, contra o Moreirense, no Alvalade, às 16h30 (de Brasília), pela quinta rodada do torneio.

Onde assistir: A partida não terá transmissão no Brasil.

Os donos da casa iniciaram a rodada na terceira posição, com dez pontos. Só que o Sporting está atrás de Porto e Boavista nos critérios de desempate.