Série B: veja onde assistir e informações dos jogos deste sábado pela 28ª rodada

Na briga pelo acesso, o empate em 3 a 3 com o Sport fez com que o Criciúma saísse da zona de classificação, indo para sexto. Porém, o Tigre ainda tem a mesma pontuação do Novorizontino, quarto colocado com 45.

Já o Mirassol deu fim a uma sequência de resultados negativos vencendo o Botafogo-SP na última rodada por 1 a 0. Contudo, o time do interior paulista continua no meio da tabela, em 11º, com 40 pontos.