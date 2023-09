São Paulo não vence Flamengo há quase 1000 dias; veja o retrospecto entre os finalistas da Copa do Brasil

O Direto do CT está no ar com as informações do treino desta terça-feira e da viagem para Porto Alegre! ? Assista: https://t.co/xMFzrUZiom#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/m6aKXONI12 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 13, 2023

Desde então, os paulistas não conseguiram bons resultados. Nos últimos sete confrontos, o São Paulo perdeu seis e empatou um. Em quatro destes encontros, tomou pelo menos três gols.

Além de vencer, o Flamengo goleou o São Paulo duas vezes neste período. No primeiro turno do Brasileirão de 2021, superou os tricolores por 5 a 1 no Maracanã. No jogo seguinte, disputado no mesmo ano, conquistou uma vitória por 4 a 0, no Morumbi.

O domínio do Flamengo também se expressa na Copa do Brasil. Na edição passada do torneio, o Rubro-Negro conquistou sua vaga na grande decisão após eliminar o São Paulo nas semifinais. Venceu por 3 a 1 no primeiro duelo, no Morumbi, e garantiu a classificação com um triunfo por 1 a 0 no Maracanã.