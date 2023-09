São Paulo completa dez meses sem vencer como visitante no Brasileirão

Com cinco empate e seis reveses, o Tricolor é o terceiro pior visitante da Série A, com apenas 15% de aproveitamento. No entanto, a sequência ruim fora do Morumbi no Brasileirão não se restringe aos últimos dois meses.

O São Paulo completou exatos dez meses sem vencer uma única vez fora de casa. A última vitória da equipe como visitante foi em novembro do ano passado, na goleada por 4 a 0 em cima do Goiás, no Estádio da Serrinha.

O time de Dorival Júnior espera melhorar seu desempenho para o confronto diante do Flamengo, pela final da Copa do Brasil. O primeiro jogo está marcado para domingo (17), no Maracanã. Já a volta acontece uma semana depois, dia 24, no Morumbi. Ambas as partidas têm início às 16h (de Brasília).

Em busca de um título inédito, o Tricolor disputará a final nacional pela segunda vez na história. A equipe fez a decisão em 2000, quando perdeu para o Cruzeiro. Nesta edição, o time já despachou o Ituano, Sport, Palmeiras e Corinthians.