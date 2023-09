São Paulo anuncia acordo de patrocínio com empresa de consórcios; veja detalhes

? Acompanhe ao vivo a coletiva de apresentação do novo patrocinador do Tricolor! ? Assista: https://t.co/NkjHftvzX9#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/kjRYRMgdcX ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 15, 2023

Classificação e jogos Copa do Brasil

A empresa está há mais de 30 anos no mercado, atuando nos segmentos de imóveis, veículos e serviços, com aproximadamente 180 unidades distribuídas pelo Brasil. A marca já estampará a camisa da equipe neste domingo, na final da Copa do Brasil, diante do Flamengo. O acordo é válido até o fim de 2024.

O São Paulo enfrenta o Rubro-Negro neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Já a volta está marcada para o domingo que vem, dia 24, no mesmo horário, no Morumbi.