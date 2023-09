Santos tem aproveitamento quase duas vezes pior no Brasileirão sem Odair Hellmann; compare

Desde que Odair deixou o comando do Santos, após a derrota para o Corinthians na Vila Belmiro por 2 a 0, no dia 21 de junho, Paulo Turra assumiu, mas foi demitido em apenas sete jogos. Diego Aguirre, seu sucessor, tem cinco jogos à frente do clube e soma uma vitória e quatro derrotas, também correndo sérios riscos de ser desligado do cargo.

Veja também:



Conheça o canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Com 21 pontos e ocupando a 17ª colocação do Brasileirão, o Santos viu o Bahia ganhar do Coritiba, resultado que empurrou o Goiás para a beira da zona de rebaixamento. O Esmeraldino tem 25 pontos, quatro de vantagem em relação ao Peixe. Com isso, o clube paulista tem, ao menos, uma rodada de diferença para sair do Z-4.

O Alvinegro Praiano volta a campo na segunda-feira, quando enfrenta justamente o Bahia, concorrente direto na luga contra o descenso para a Série B de 2024. A bola rola às 20 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).