Santos perde dois mandos de campo por arremesso de objetos no gramado da Vila

O Santos também recebeu uma multa no valor de R$ 36.000 pelos acontecimentos na Vila. O clube ainda poderá recorrer da decisão do STJD.

Com isso, a equipe terá que atuar com os portões fechados no duelo contra o Vasco, no dia 1º de outubro, e no confronto diante do Bragantino, no dia 19 do mesmo mês.

A vitória contra o Grêmio havia marcado o retorno da torcida do Santos para a Vila Belmiro após quatro jogos de suspensão. O clube tinha sido punido pelas confusões que marcaram a derrota de 2 a 0 para o Corinthians, em 21 de junho.

