Santos demite o técnico Diego Aguirre após cinco jogos

Em cinco partidas sob comando de Aguirre, o Peixe somou quatro derrotas e apenas uma vitória - diante do Grêmio, por 2 a 1 - com um total de 12 gols sofridos e apenas dois marcados.

Classificação e jogos Brasileirão

Diego Aguirre somou o pior início de um técnico na gestão do presidente Andres Rueda, que tem um mandato bastante marcado pela enorme troca de técnicos ao longo do triênio. O uruguaio é o oitavo treinador a comandar o Santos desde que o mandatário assumiu: Ariel Holan, Fernando Diniz, Fábio Carille, Fabián Bustos, Lisca, Odair Hellmann e Paulo Turra foram os antecessores.

Agora, até que se decida se vai atrás de um treinador no mercado, o Alvinegro Praiano deve ser comandado pelo auxiliar Marcelo Fernandes.

O Santos volta a campo agora na segunda-feira, quando encara o Bahia, fora de casa, em confronto direto da 24ª rodada do Brasileirão. A bola rola no gramado da Fonte Nova, em Salvador (BA), a partir das 20 horas (de Brasília).

No momento, o Santos é o 17º colocado com 21 pontos, quatro a menos que o Goiás, primeiro time fora do Z-4.