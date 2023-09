Sampaoli defende seu trabalho no Flamengo antes de final da Copa do Brasil

O Flamengo voltou a conviver com o clima de pressão após a derrota para o Athletico-PR. Mais uma vez, os rubro-negros tiveram atuação ruim sob o comando do técnico Jorge Sampaoli.

Mesmo com a irregularidade, os rubro-negros estão em busca do título da Copa do Brasil. A equipe encara o São Paulo na decisão.

O técnico Jorge Sampaoli chega para a decisão com o trabalho questionado. No entanto, o argentino destacou o bom aproveitamento da equipe sob seu comando.