Perto de final, Calleri encerra jejum de cinco jogos sem marcar pelo São Paulo

O camisa 9 é o principal artilheiro da equipe nesta temporada, com 11 tentos. Abaixo dele, aparecem Luciano, com 10, e Galoppo, com oito.

O São Paulo espera contar com o brilho de Calleri para as finais da Copa do Brasil, diante do Flamengo. O primeiro jogo da decisão está marcado para este domingo (17), no Maracanã. Já a volta acontece no dia 24, no Morumbi. Ambas as partidas têm início às 16h (de Brasília).

Em busca de um título inédito, o Tricolor disputará a final nacional pela segunda vez na história. A equipe fez a decisão em 2000, quando perdeu para o Cruzeiro. Nesta edição, o time já despachou o Ituano, Sport, Palmeiras e Corinthians.