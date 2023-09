Landim se diz feliz com desempenho de Sampaoli no Flamengo: 'Qualificado'

O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, concedeu uma entrevista e foi questionado sobre o trabalho do treinador Jorge Sampaoli, que, apesar de ter levado o Flamengo para a final da Copa do Brasil, tem sido muito criticado pela torcida, principalmente depois da eliminação nas oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Olímpia.

"Estou feliz com o Sampaoli, ele é qualificado. Qual técnico que passou pelo Brasil que foi indicado a melhor técnico do mundo? Só o Sampaoli. Ele tem sua forma de treinar, o estilo de jogo é condizente com o Flamengo, joga para cima do adversário. A gente está feliz e confiante com o trabalho dele", disse ele ao programa CNN Esportes S/A, que vai ao ar no próximo domingo (17).

Gabriel Barbosa é um dos maiores ídolos da história do clube carioca e, em pesquisa recente feita no lançamento do museu do Flamengo sobre quem é o maior ídolo, o atleta ficou atrás apenas de Zico. O presidente disse que deu a noticia para o Gabigol e revelou um papo sobre o futuro do atacante.