Presidente da Conmebol anuncia mudança de local da final da Copa Sul-Americana; confira

¡La final de la @CONMEBOL @Sudamericana 2023 se disputará en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Punta del Este - Maldonado, Uruguay!

Nos vemos el sábado 28/10 para vivir una fiesta deportiva en busca de La Gran Conquista ?? pic.twitter.com/ljCLvkiebv

? Alejandro Domínguez (@agdws) September 15, 2023





A decisão da mudança não foi informada pela Conmebol, mas seria por conta do tamanho do estádio. De acordo com a Itatiaia, o Centenário, que comporta 60 mil espectadores, seria grande demais e a expectativa é que muitos lugares ficassem vagos. Diante disso, a entidade do futebol sul-americano gostaria de mandar o jogo em um local menor.

A final da Copa Sul-Americana contará, necessariamente, com um brasileiro pois Corinthians e Fortaleza se enfrentam em uma das semifinais. Do outro lado da chave, Defensa y Justicia, da Argentina e que eliminou o Botafogo, e LDU, do Equador e que passou pelo São Paulo, disputam a outra vaga na decisão.