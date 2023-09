Peço desculpas ao torcedor, diz Renato Gaúcho após a derrota do Grêmio

A postura do técnico Renato Gaúcho na derrota do Grêmio para o Red Bull Bragantino foi clara. O ídolo gremista admitiu na noite desta quinta-feira o desempenho muito abaixo do esperado da equipe no revés por 2 a 0 na cidade de Bragança Paulista pelo Brasileirão 2023.

O constrangimento pelo mau futebol do Grêmio fez Renato Gaúcho passar uma mensagem direta para a torcida gremista. "Fomos muito mal no jogo, peço até desculpas para o torcedor", reconheceu.