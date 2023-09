O Palmeiras deve renovar com Marcos Rocha, que voltou ao time titular? Vote

O Palmeirasterá que lidar com uma dor de cabeça neste final de temporada. O lateral direito Marcos Rocha está em reta final de contrato e o clube terá que negociar um novo acordo com o jogador caso queira contar com ele para 2024.

Essa situação ganhou um novo capítulo desde a lesão do atacante Dudu, que passou por cirurgia no joelho e está fora da temporada. Com o espaço aberto na ponta, o lateral Mayke está atuando mais avançado - no setor ofensivo - e Marcos Rocha voltou a ganhar espaço na equipe titular ocupando a lateral direita.

Vale lembrar que Dudu pode demorar até um ano para retornar aos gramados. Logo, Marcos Rocha ainda pode ter bastante espaço na equipe titular em 2024.