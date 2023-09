Neymar estreia e dá assistência, e Al-Hilal goleia Al-Riyadh pelo Campeonato Saudita

From the top fans to the top scorer ?@neymarjr ??? #AlHilal_AlRiyadh#AlHilal pic.twitter.com/z6HnCaUXTk

? AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) September 15, 2023

Com o resultado, o Al-Hilal assumiu a ponta do campeonato, com 16 pontos conquistados. O time comandado por Jorge Jesus volta a campo na próxima quinta-feira, às 12 horas (de Brasília), contra o Dhamk fora de casa.

Já o Al-Riyadh cai para a 16ª colocação e segue com apenas quatro pontos conquistados. O próximo compromisso do time é na sexta-feira, às 12 horas, diante do Al Feiha em seus domínios.

Mais cedo nesta sexta-feira, o Al-Shabab bateu o Al-Fayha por 1 a 0, com gol de Romain Saiss. Simultaneamente a Al-Hilal e Al-Riyadh, o Al-Fateh derrotou o Al-Khaleej por 3 a 1, com gols de Mourad Batna (2x) e Sofiane Bendebka. Fábio Martins diminuiu de pênalti.