Nas redes sociais, corintianos lamentam a falta de Róger Guedes

O atacante Róger Guedes disputou o seu último jogo com a camisa do Corinthians no fim de julho no triunfo contra o Vasco, mas ainda deixa saudades. Nesta quinta-feira, o nome do jogador esteve entre os mais comentados nas redes sociais por corintianos revoltados com a derrota para o Fortaleza e mais uma atuação fraca do setor ofensivo.

"A verdade é que o Róger Guedes carregava esse time do Corinthians nas costas! Esse cara tinha espírito de vencedor, não aceitava perder, chamava a responsabilidade, marcava gols e fazia questão de jogar sempre!", disse um dos internautas.