Na Vila, Nikão revive grandes momentos em vitória do Cruzeiro

"O Nikão tem um grande poder de decisão. É um jogador especial", destacou Zé Ricardo, técnico que fez a estreia no Cruzeiro nesta quinta-feira. "Quando eu o enfrentava, via muita qualidade no seu futebol", emendou.

Desde que saiu do Athletico-PR, Nikão vive uma instabilidade na carreira. No São Paulo, o jogador veio como uma estrela e não vingou no ano passado. Por isso, acabou emprestado ao Cruzeiro, onde ainda também não conseguiu superar os altos e baixos.