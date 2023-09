Mendoza sofre estiramento e deve desfalcar Santos contra o Bahia

Mendoza atuou por 71 minutos no revés para a Raposa. Ele começou entre os titulares e saiu aos 26 do segundo tempo, vaiado pela torcida.

O atacante vinha sendo titular absoluto no elenco. Ele disputou 36 das 47 partidas do clube na temporada, sendo 33 entre os 11 iniciais. Ele soma nove gols e duas assistências.

O Santos volta a campo agora na segunda-feira, quando encara o Bahia, fora de casa, em confronto direto da 24ª rodada do Brasileirão. A bola rola no gramado da Fonte Nova, em Salvador (BA), a partir das 20 horas (de Brasília).

No momento, o Peixe é o 17º colocado com 21 pontos, quatro a menos que o Goiás, primeiro time fora do Z-4.