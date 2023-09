Mbappé faz dois, mas PSG é derrotado pelo Nice e perde invencibilidade em casa na Ligue 1

Nesta sexta-feira, o Paris Saint-Germain recebeu o Nice no Parque dos Príncipes pela quinta rodada do Campeonato Francês e perdeu por 3 a 2. Terem Moffi (2x) e Gaëtan Laborde marcaram os gols da vitória, enquanto Mbappé fez dois para diminuir.

Com o resultado, o PSG perde sua invencibilidade em casa no Francês, fica com oito pontos e cai para a terceira posição. Já o Nice passa o clube parisiense, assume a vice-liderança com nove pontos e fica ao alcance do Mônaco, que lidera com dez.

O próximo compromisso do PSG já é pela Liga dos Campeões, diante do Borussia Dortmund em casa, na terça-feira, às 16 horas (de Brasília). Por outro lado, o Nice vai encarar o líder Mônaco na próxima sexta-feira, às 16 horas, fora de casa pela Ligue 1.