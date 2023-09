Manchester City x West Ham: veja onde assistir e mais informações sobre a partida pela Premier League

No entanto, o West Ham também começou bem a competição. Os donos da casa estão com 10 pontos, na quarta posição. O clube, comandado pelo técnico David Moyes, vem de três vitórias seguidas na Premier League após estrear com empate.

Outro destaque é na abertura da rodada, também no sábado. O Liverpool segue a caça do líder e visita o Wolverhampton, às 08h30, no Molineux Stadium.

Onde assistir Wolves x Liverpool: A partida será transmitida por ESPN 2 e Star+.