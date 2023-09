Corinthians: Luxemburgo tem aproveitamento inferior a Lázaro; veja números

Além dos dois nomes, o Timão foi comandado na temporada por Cuca — na derrota para o Goiás, pelo Brasileirão, e na vitória sobre o Remo, pela Copa do Brasil — e por Danilo, que perdeu para o Palmeiras, também pelo Nacional.

Dessa forma, o Alvinegro soma 55 partidas em 2023, com 22 vitórias, 15 empates e 18 derrotas — aproveitamento de 49%. Ao todo, foram 65 gols marcados e 55 sofridos. O clube ainda disputa o título da Copa Sul-Americana, em que enfrenta o Fortaleza na semifinal.

O Corinthians volta a campo na noite da próxima segunda-feira. Pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o clube paulista recebe o Grêmio, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão ocupa a 14ª colocação, com 26 pontos — cinco acima da zona do rebaixamento.