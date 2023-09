Leclerc lidera 1º treino livre do GP de Singapura em sessão marcada por lagarto na pista

A primeira sessão de treinos livres do Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 teve início nesta sexta-feira. Quem liderou nesta manhã foi o monegasco Charles Leclerc, que fechou sua melhor volta em 1min33s350.

Apesar do bom desempenho do piloto da Ferrari, a prova ficou marcada por três bandeiras amarelas que tiveram um motivo inusitado. Um lagarto invadiu a pista no setor 2 e teve que tomar cuidado para não ser atropelado pelos carros.

O réptil foi localizado pela direção de prova, mas não ficou muito tempo no caminho dos pilotos. Apesar de aparecer tanto no meio, quanto no fim do treino, ele não chegou a atrapalhar o tempo de Leclerc.