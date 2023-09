Leal pede dispensa e está fora do Pré-Olímpico masculino

A Seleção Brasileira masculina de vôlei terá um desfalque de peso para o Pré-Olímpico da modalidade, que acontece no Rio de Janeiro a partir de 30 de setembro. Nesta quinta-feira, o ponteiro Leal solicitou a dispensa do grupo em função de um problema nos joelhos.

"Gostaria muito de disputar o Pré-Olímpico, ajudar o Brasil a conquistar essa vaga para a maior competição do esporte mundial. Mas infelizmente neste momento não estou 100% fisicamente. E sei que uma competição dessa exige que você esteja no seu máximo. Meus companheiros e a comissão técnica sabem que podem contar com a minha torcida. Estarei bem em breve, e na próxima temporada, certamente volto ao lado deles brigando por mais conquistas para o Brasil", afirmou o atleta.