La Liga confirma todas as informações do primeiro El Clásico da temporada 2023/24; confira

A La Liga confirmou, nesta sexta-feira, através de suas redes sociais, todas as informações a respeito do primeiro El Clásico da temporada 2023/24.

De acordo com a organizadora do Campeonato Espanhol, Barcelona e Real Madrid se enfrentam no dia 28 de outubro, às 11h15 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha, pela 11ª rodada do torneio nacional. A partida não será no Camp Nou por conta das reformas que a casa do Barça passa atualmente.