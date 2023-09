Grêmio se reapresenta após derrota para o Bragantino e treina de olho no Corinthians

Gustavo Martins, Wesley Costa e Mila, do sub-20, foram liberados e seguiram para Porto Alegre, onde vão se juntar ao grupo que dispta o jogo de ida das quartas de final da Copa FGF - Troféu Rei Pelé, contra o Juventude, às 15 horas deste domingo, no Estádio Alfredo Jaconi.

O lateral Fabio, que não atuou contra o Bragantino, também viajou de volta ao Sul para acompanhar o nascimento de sua filha em Porto Alegre. O jogador treinaráno CT do Grêmio e e depois retornará a São Paulo para o jogo com o Timão.

Os jogadores que atuaram na partida contra o Bragantino, no Nabi Abi Chedid permaneceram no hotel onde a delegação está hospedada em Atibaia e fizeram trabalhos de recuperação. O restante do grupo, por sua vez, treinou normalmente. Primeiro, a equipe fez exercícios de posse de bola entre a defesa e o ataque. Por último, os atletas realizaram um treino tático em campo reduzido.