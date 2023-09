Grealish, Stones e Kovacic desfalcam Manchester City na volta da Premier League

"Kovacic sofreu algo muscular, não é um grande problema, mas ele também estará fora amanhã", completou o treinador espanhol do Manchester CIty.

Depois do duelo contra o West Ham, os atuais campeões europeus estrearão pelos grupos da Champions League, contra o Estrela Vermelha, da Sérvia, na terça-feira, no Eithad Stadium.

Guardiola ainda não sabe se terá Grealish, Stones e Kovacic para as duas partidas, mas poderá escalar o meia Matheus Nunes pela primeira vez. O português foi contratado para esta temporada e ficou no banco no último jogo do Manchester City, contra o Fulham.

"Ele pode jogar em várias posições. Ele tem qualidades especiais que são tão difíceis de encontrar... Com o tempo aprenderá a ser mais preciso nas coisas simples, no primeiro toque e no passe. Pela forma como treinamos e pela dinâmica que temos, ele vai conseguir. Ele tem qualidades que um treinador não pode nem sonhar", disse o técnico.