Giuliano classifica jogo entre Corinthians e Fortaleza como "equilibrado", mas projeta melhora da equipe

O meia Giuliano viu equilíbrio na partida entre Corinthians e Fortaleza, nesta última quinta-feira. O Timão perdeu por 2 a 1 na Arena Castelão e, na visão do jogador, a equipe tem muito a melhorar projetando especialmente a semifinal da Copa Sul-Americana, também diante do Leão do Pici.

Para a partida, o técnico Vanderlei Luxemburgo optou por um esquema com três defensores, surpreendendo os torcedores. Na volta do intervalo, o time voltou a usar linha de quatro e sofreu menos pressão, mas não conseguiu segurar o empate.

"A gente veio com sistema diferente, demoramos para encaixar. Foi um jogo equilibrado, não tivemos tantas chances, mas o Fortaleza também não. Tiveram algumas jogadas de perigo de cruzamento, mas nada muito efetivo. Em um erro de saída (de bola) nossa, tomamos um gol. Conseguimos o empate, logo em seguida sofremos gol com toque na mão do Marinho... Aquilo nos desestabilizou um pouquinho, estávamos bem no jogo", disse Giuliano á ESPN.