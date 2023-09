Flaco López leva cartão amarelo contra o Goiás e desfalca Palmeiras no Campeonato Brasilero

López foi titular do Alviverde na partida contra o Esmeraldino, como alternativa para a ausência do gripado Raphael Veiga. Sem o atacante, Abel Ferreira pode ser 'obrigado' a promover a volta do meia diante do Grêmio.

Na próxima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai até Porto Alegre para enfrentar o Grêmio, às 21h30 (de Brasília) da quinta-feira. O Goiás, por sua vez, recebe o Flamengo no Estádio da Serrinha, no dia anterior, às 19h.