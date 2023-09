Ferroviário x Ferroviária: saiba informações e onde assistir ao jogo de volta da final da Série D

Neste sábado, Ferroviário e Ferroviária decidem o título da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo de volta da final será disputado no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no Ceará, a partir das 16 horas (de Brasília).

A partida terá transmissão pelo canal TV Brasil, na TV aberta, pela BandSports, na TV fechada, e pelo serviço de streaming F.Sports TV. O jogo de ida da decisão terminou 0 a 0, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, São Paulo.

Dessa forma, quem sair vencedor no tempo normal da final será campeão da Série D. Caso o empate persista, o vencedor será definido na disputa de pênaltis. Vale ressaltar que ambas equipes já estão classificadas para a Série C do Brasileirão do ano que vem.