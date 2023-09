Ex-atacante do São Paulo, Brenner retorna ao CT da Barra Funda para tratar lesão na perna

O atacante Brenner, revelado em Cotia e atualmente na Udinese-ITA, deu início a um período de tratamento no REFFIS Plus após passar por cirurgia para corrigir ruptura do músculo reto femoral da perna direita. Pelo time principal do Tricolor, o centroavante disputou 74 jogos e... pic.twitter.com/POHIss8OWv ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 15, 2023

O elenco são-paulino também apareceu no CT na tarde desta sexta, dando início à preparação para a grande final da Copa do Brasil, diante do Flamengo. O primeiro jogo da decisão está marcado para domingo, a partir das 16h (de Brasília), no Maracanã.

Revelado em Cotia, Brenner disputou 74 partidas pelo time principal do São Paulo, com 27 gols. Nas imagens divulgadas pelo clube, ele pode ser visto cumprimentando Luciano, com quem formou dupla de ataque em 2020, quando a equipe era comandada por Fernando Diniz.

O atacante foi vendido pelo São Paulo no início de 2021, para o FC Cincinnati, dos Estados Unidos, por cerca de 13 milhões de dólares (R$ 70 milhões). Um valor recorde até então para times da MLS.