Em estreia de Ceni, Bahia atinge recordes ofensivos do time neste Brasileiro

O técnico Rogério Ceni teve uma estreia positiva no Bahia na última quinta-feira. A equipe conseguiu vencer o Coritiba por 4 a 2 no Couto Pereira em uma partida marcada pelo bom desempenho ofensivo do Esquadrão de Aço.

Além de ter sido o jogo que o Bahia marcou mais gols neste Brasileirão, o número de oportunidades que o time teve foi bem alto. De acordo com dados do Sofascore, os comandados de Ceni também tiveram a maior quantidade de grandes chances de gol criadas pela equipe no campeonato, com oito no total e quatro convertidas.

Outro número que chama a atenção é a quantidade de finalizações que o Bahia teve. Só dentro da área, foram 14, mais um recorde do clube na competição. Ao todo, o time acertou o alvo 10 vezes na partida.